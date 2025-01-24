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Генштаб підтвердив ураження нафтопереробних потужностей у рязанській області та заводу у брянську

Генштаб підтвердив ураження нафтопереробних потужностей у рязанській області та заводу у брянську

Київ • УНН

 • 32444 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари по нафтопереробних об'єктах у Рязані та заводу мікроелектроніки в Брянську. Завод "Кремній Ел" виробляв компоненти для російських ракетних комплексів та систем ППО.

Генеральний штабу ЗСУ підтвердив ураження виробничих потужностей "Рязанської нафтопереробної компанії" та на нафтоперекачувальній станції "Рязань" у рязанській області рф, а також заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у російському брянську, пише УНН.

Деталі

"Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 24 січня 2025 року уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", - ідеться у повідомленні Генштабу у соцмережах.

У результаті ударів виникли пожежі на виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" та на нафтоперекачувальній станції "Рязань". Також, уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську

- повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Кремній Ел", як вказано, - одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Результати ураження, як зазначили у Генштабі, уточнюються.

"Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують окупаційну армію рф пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - вказали у Генштабі.

У російському брянську втретє атаковано завод військової мікроелектроніки "Кремній", його роботу призупинено - ЦПД РНБО24.01.25, 11:17 • 30967 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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