У рф уражений один найбільших НПЗ, також дрони вдарили по рязанській ТЕЦ - джерела

Унаслідок операції СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ уражено потужності рязанської нафтопереробної компанії. Також джерела підтвердили, що БПЛА атакували ТЕЦ у місті рязань, рф, передає УНН.

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СБУ спільно із ССО уразила один з найбільших в рф Рязанський НПЗ та Рязанську ТЕЦ.

Деталі вибухової "бавовни" у рф

Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ цієї ночі відпрацювали по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії.

Цей НПЗ - один з найбільших в рф з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Там палають мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу.