У рф уражений один найбільших НПЗ, також дрони вдарили по рязанській ТЕЦ - джерела
Київ • УНН
СБУ та ССО провели успішну операцію з ураження рязанського НПЗ, одного з найбільших в рф. Внаслідок атаки пошкоджено резервуари та цех гідроочистки, також вражено рязанську ТЕЦ.
Унаслідок операції СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ уражено потужності рязанської нафтопереробної компанії. Також джерела підтвердили, що БПЛА атакували ТЕЦ у місті рязань, рф, передає УНН.
Деталі
СБУ спільно із ССО уразила один з найбільших в рф Рязанський НПЗ та Рязанську ТЕЦ.
Деталі вибухової "бавовни" у рф
Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ цієї ночі відпрацювали по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії.
Цей НПЗ - один з найбільших в рф з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Там палають мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу.
Зазначається, що понад 50 вибухів зафіксували місцеві жителі - про це йдеться у коментарях в соцмережах.
Дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію "Рязань" та на рязанську ТЕЦ.
СБУ спільно із Силами оборони продовжує вводити дієві "дронові санкції" проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі
Генштаб підтвердив ураження нафтопереробних потужностей у рязанській області та заводу у брянську24.01.25, 12:00 • 32444 перегляди