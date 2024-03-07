В рф фсб убила белорусского активиста, которого накануне обвинили в терроризме - СМИ

российские силовики заявили, что "ликвидировали" гражданина Беларуси, который якобы поддержал ВСУ и готовил террор в рф. Об этом сообщает Telegram-канал [Astra, пишет УНН.

Детали

Предварительно мужчину убили сотрудники российского ФСБ. Согласно официальной версии силовиков, подозреваемый оказал сопротивление при задержании, в результате чего был убит.

Задержали его пытались в рамках уголовного дела о теракте, мол, он планировал взорвать администрацию города Олонец.

фсб россии утверждает, что сорвала покушение на "руководителя Крыма"

Дополнение

Согласно данным Astra, речь идет о Николае Алексееве, который участвовал в митингах 2020 года в Беларуси. Он выступал против результатов выборов, по итогам которых объявили о победе Александра Лукашенко

При каких обстоятельствах Алексеев оказался в россии - неизвестно.

Напомним

На днях в рф, в городе Карабулак (Ингушетия), произошла перестрелка между ФСБ и вооруженной группой людей. В части города был введен режим контртеррористической операции.