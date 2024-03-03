В Інгушетії між ФСБ та озброєною групою людей триває перестрілка
Київ • УНН
Перестрілка між російськими силовиками та озброєною групою триває в місті Карабулак, Інгушетія, вже кілька годин, починаючи з 19 години вечора.
У РФ, у місті Карабулак (Інгушетія), вже весь вечір перестрілки між ФСБ та озброєною групою людей. Бій розпочався о 19:00 вечора і триває вже кілька годин. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
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Відомо, що у частині міста введено режим контртерористичної операції. Очевидці повідомляють про гучні автоматні черги в межах міста, а також про вибух і роботу великого калібру.
Голова Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов закликав мешканців регіону зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.
Повідомляється, що у районі проведення контртерористичної операції було проведено евакуацію місцевих жителів. Обстановку контролює оперативний штаб НАК. За даними джерел РЕН ТВ у правоохоронних органах, у перестрілці беруть участь шість бойовиків, двоє з яких у міжнародному розшуку.
Парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії23.02.24, 12:57 • 27350 переглядiв