В Ингушетии между ФСБ и вооруженной группой людей продолжается перестрелка

В РФ, в городе Карабулак (Ингушетия), уже весь вечер перестрелки между ФСБ и вооруженной группой людей. Бой начался в 19:00 вечера и продолжается уже несколько часов. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Известно, что в части города введен режим контртеррористической операции. Очевидцы сообщают о громких автоматных очередях в черте города, а также о взрыве и работе крупного калибра.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Сообщается, что в районе проведения контртеррористической операции была проведена эвакуация местных жителей. Обстановку контролирует оперативный штаб НАК. По данным источников РЕН ТВ в правоохранительных органах, в перестрелке участвуют шесть боевиков, двое из которых в международном розыске.

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