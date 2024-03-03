В Ингушетии между ФСБ и вооруженной группой людей продолжается перестрелка
Киев • УНН
Перестрелка между российскими силовиками и вооруженной группой продолжается в городе Карабулак, Ингушетия, уже несколько часов, начиная с 19 часов вечера.
В РФ, в городе Карабулак (Ингушетия), уже весь вечер перестрелки между ФСБ и вооруженной группой людей. Бой начался в 19:00 вечера и продолжается уже несколько часов. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
Детали
Известно, что в части города введен режим контртеррористической операции. Очевидцы сообщают о громких автоматных очередях в черте города, а также о взрыве и работе крупного калибра.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Сообщается, что в районе проведения контртеррористической операции была проведена эвакуация местных жителей. Обстановку контролирует оперативный штаб НАК. По данным источников РЕН ТВ в правоохранительных органах, в перестрелке участвуют шесть боевиков, двое из которых в международном розыске.
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В Ингушетии между ФСБ и вооруженной группой людей продолжается перестрелка
Перестрелка между российскими силовиками и вооруженной группой продолжается в городе Карабулак, Ингушетия, уже несколько часов, начиная с 19 часов вечера.
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