фсб россии утверждает, что сорвала покушение на "руководителя Крыма"

Российские силовики снова заявили о якобы предотвращении покушения на "руководителей Крыма". Об этом пишет издание Крым.Реалии, передаёт УНН.

Детали

Российское ФСБ заявили прокремлёвским медиа, что их силовики якобы предотвратили теракт в отношении одного из российских руководителей Крыма.

Согласно с сообщениями опубликованным в росссиских медиа группа из трех человек готовила подрыв автомобиля. Фсбшники уверяют, что подрывники работали по заказу СБУ.

Силовики сообщили, что у мужчин, пытавшихся подорвать автомобиль, они изъяли самодельное взрывное устройство, а также дистанционный взрыватель, предполагающий активацию по звонку.

Россиское информагенство утвеждает, что согласно показаниям одного из задержаных, планировалось подорвать весь кортеж.

На опубликованной записи в росСМИ мужчина говорит, что поместил мину в газовый баллон и вывез ее из Мелитополя.

Отметим, что о каком именно руководителе Крыма идет речь – не сообщается.

Напомним

В июле фсб россии также заявляла о пресечении попытки "покушения" на так называемого "главу" оккупированного Крыма сергея аксенова. Как пишут российские СМИ, нападение планировал россиянин, которого якобы завербовала СБУ