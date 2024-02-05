фсб росії стверджує, що зірвала замах на "керівника Криму"
Київ • УНН
Окупаційна влада Криму заявила, що російські сили безпеки зірвали змову з метою вбивства одного з кримських лідерів, хоча подробиці були туманні, і подібні заяви вже робилися раніше.
Російські силовики знову заявили про нібито запобігання замаху на "керівників Криму". Про це пише видання Крим.Реалії, передає УНН.
Деталі
Російське ФСБ заявили прокремлівським медіа, що їхні силовики нібито запобігли теракту щодо одного з російських керівників Криму.
Згідно з повідомленнями опублікованими в російських медіа група з трьох осіб готувала підрив автомобіля. Фсбшники запевняють, що підривники працювали на замовлення СБУ.
Силовики повідомили, що у чоловіків, які намагалися підірвати автомобіль, вони вилучили саморобний вибуховий пристрій, а також дистанційний детонатор, який передбачає активацію за дзвінком.
Російське інформагенство стверджує, що згідно зі свідченнями одного із затриманих, планувалося підірвати весь кортеж.
На опублікованому записі в росЗМІ чоловік каже, що помістив міну в газовий балон і вивіз її з Мелітополя.
Зазначимо, що про якого саме керівника Криму йдеться - не повідомляється.
Нагадаємо
У липні ФСБ Росії також заявляла про припинення спроби "замаху" на так званого "главу" окупованого Криму Сергія Аксьонова. Як пишуть російські ЗМІ, напад планував росіянин, якого нібито завербувала СБУ