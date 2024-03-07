У рф фсб вбила білоруського активіста, якого напередодні звинуватили в тероризмі - ЗМІ
Київ • УНН
Російські силовики вбили громадянина Білорусі, який нібито підтримував українські сили і планував теракт в росії. Раніше чоловік активно приймав участь у протестах в білорусі.
російські силовики заявили, що "ліквідували" громадянина білорусі, який нібито підтримав ЗСУ та готував терат в рф. Про це повідомляє Telegram-канал Astra, пише УНН.
Деталі
Попередньо чоловіка вбили працівники російського ФСБ. Згідно з офіційною версією силовиків, підозрюваний чинив опір при затриманні, внаслідок чого був вбитий.
Затримали його намагались в раках кримінальної справи про теракт, мовляв, він планував підірвати адміністрацію міста олонець.
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Доповнення
Згідно з даними Astra, йдеться про Миколу Алексєєва, який брав участь у мітингах 2020 року в Білорусі. Він виступав проти результатів виборів, за підсумками яких оголосили про перемогу олександра лукашенка
За яких обставин Алексєєв опинився у росії – невідомо.
Нагадаємо
Днями в рф, у місті Карабулак (Інгушетія), сталась перестрілка між ФСБ та озброєною групою людей. У частині міста було введено режим контртерористичної операції.