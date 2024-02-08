В результате взрыва в многоэтажке Киева погиб подросток: что известно

В ночь на 8 февраля в Святошинском районе Киева произошел взрыв неизвестного предмета в многоэтажном доме. После взрыва начался пожар. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело подростка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киевской области.

Детали

Как отмечается, 7 февраля в 23:24 поступило сообщение о пожаре на ул. Симиренко, что в Святошинском районе столицы.

На месте спасатели установили, что в результате взрыва неизвестного предмета, в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошло возгорание на площади 7 кв. м.

Во время тушения пожара было обнаружено тело юноши 2007 года рождения. Кроме того, было в помещении было найдено еще один неизвестный предмет - говорится в сообщении.

Чрезвычайники эвакуировали на безопасное расстояние 100 жителей дома.

Как сообщается, на место происшествия приехала взрывотехническая служба.

Пожар был локализован в 23:53, ликвидирован в 00:58, 8 февраля.

К ликвидации было привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Обстоятельства случая будут устанавливать правоохранители.

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