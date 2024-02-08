Внаслідок вибуху у багатоповерхівці Києва загинув підліток: що відомо

В ніч на 8 лютого у Святошинському районі Києва стався вибух невідомого предмета у багатоповерховому будинку. Після вибуху почалась пожежа. Під час гасіння займання рятувальники виявили тіло підлітка. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ ДСНС у Київській області.

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Як зазначається, 7 лютого о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, що у Святошинському районі столиці.

На місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета, у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталося загоряння на площі 7 кв. м.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло юнака 2007 року народження. Крім того, було в приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет