Внаслідок вибуху у багатоповерхівці Києва загинув підліток: що відомо
Київ • УНН
Підліток загинув внаслідок вибуху невідомого предмета у квартирі дев'ятиповерхового будинку в Києві, який спричинив пожежу.
В ніч на 8 лютого у Святошинському районі Києва стався вибух невідомого предмета у багатоповерховому будинку. Після вибуху почалась пожежа. Під час гасіння займання рятувальники виявили тіло підлітка. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ ДСНС у Київській області.
Деталі
Як зазначається, 7 лютого о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, що у Святошинському районі столиці.
На місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета, у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталося загоряння на площі 7 кв. м.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло юнака 2007 року народження. Крім того, було в приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет
Надзвичайники евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців будинку.
Як повідомляється, на місце події приїхала вибухотехнічна служба.
Пожежу було локалізовано о 23:53, ліквідовано о 00:58, 8 лютого.
До ліквідації було залучено 15 чоловік особового складу та 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Обставини випадку встановлюватимуть правоохоронці.
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