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Внаслідок вибуху у багатоповерхівці Києва загинув підліток: що відомо

Внаслідок вибуху у багатоповерхівці Києва загинув підліток: що відомо

Київ • УНН

 • 32394 перегляди

Підліток загинув внаслідок вибуху невідомого предмета у квартирі дев'ятиповерхового будинку в Києві, який спричинив пожежу.

В ніч на 8 лютого у Святошинському районі Києва стався вибух невідомого предмета  у багатоповерховому будинку. Після вибуху почалась пожежа. Під час гасіння займання рятувальники виявили тіло підлітка. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ ДСНС у Київській області. 

Деталі

Як зазначається, 7 лютого о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, що у Святошинському районі столиці.

На місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета, у квартирі на першому поверсі  дев'ятиповерхового житлового будинку сталося загоряння на площі 7 кв. м.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло юнака 2007 року народження. Крім того, було в приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет

- йдеться у повідомленні.

Надзвичайники евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців будинку.

Як повідомляється, на місце події приїхала вибухотехнічна служба. 

Пожежу було локалізовано о 23:53, ліквідовано о 00:58, 8 лютого.

До ліквідації було залучено 15 чоловік особового складу та 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Обставини випадку встановлюватимуть правоохоронці.

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