На Київщині ДСНС дістали з під криги двох горе-рибаків, одного вже мертвого

На Київщині в селі Крюківщина Бучанського району у середу 7 лютого працівники ДСНС дістали двох рибалок, які провалились під кригу. Одного виловили вже мертвим. Про це розповіли у ДСНС України, передає УНН.

У калюжах на кризі сидять рибалки - потенційні самовбивці. Жорстокий вислів, але точно відповідає дійсності. Саме так і було сьогодні на Київщині, де на річці Ірпінь фахівці ДСНС Вишгородського району намагались вразумити рибалок, а на озері "Крючок" в селі Крюківщина Бучанського району в цей же час під кригу провалилося двоє рибалок. Одного з них врятували. А тіло іншого, нажаль, діставали вже рятувальники.