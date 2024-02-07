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На Київщині ДСНС дістали з під криги двох горе-рибаків, одного вже мертвого

На Київщині ДСНС дістали з під криги двох горе-рибаків, одного вже мертвого

Київ • УНН

 • 32916 перегляди

Рятувальники на Київщині врятували одного рибалку, але дістали тіло іншого, який провалився під тонку кригу на ставку.

На Київщині в селі Крюківщина Бучанського району у середу 7 лютого працівники ДСНС дістали двох рибалок, які провалились під кригу. Одного виловили вже мертвим. Про це розповіли у ДСНС України, передає УНН.

У калюжах на кризі сидять рибалки - потенційні самовбивці. Жорстокий вислів, але точно відповідає дійсності. Саме так і було сьогодні на Київщині, де на річці Ірпінь фахівці ДСНС Вишгородського району намагались вразумити рибалок, а на озері "Крючок" в селі Крюківщина Бучанського району в цей же час під кригу провалилося двоє рибалок. Одного з них врятували. А тіло іншого, нажаль, діставали вже рятувальники.

– розповіли рятувальники.

Деталі

На вулиці майже весна. Температура +5. Сонце вже припікає, а отже крига з водойм сходить. Цей період один з найнерадісніших для рятувальників. Адже майже на кожній водоймі області можна спостерігати одну й ту ж саму картину – рибалок на тонкій кризі.

Працівники ДСНС закликають до свідомих рибалок, аби вони подивились, яку небезпеку таїть тонка крига, і зважили чи варте задоволення від рибалки власного життя

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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