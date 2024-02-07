На Киевщине ГСЧС достали из-подо льда двух горе-рыбаков, одного уже мертвого

На Киевщине в селе Крюковщина Бучанского района в среду 7 февраля работники ГСЧС достали двух рыбаков, которые провалились под лед. Одного выловили уже мертвым. Об этом рассказали в ГСЧС Украины, передает УНН.

В лужах на льду сидят рыбаки - потенциальные самоубийцы. Жестокое выражение, но точно соответствует действительности. Именно так и было сегодня на Киевщине, где на реке Ирпень специалисты ГСЧС Вышгородского района пытались вразумить рыбаков, а на озере "Крючок" в селе Крюковщина Бучанского района в это же время под лед провалилось двое рыбаков. Одного из них спасли. А тело другого, к сожалению, доставали уже спасатели. - рассказали спасатели.

Детали

На улице почти весна. Температура +5. Солнце уже припекает, а значит лед с водоемов сходит. Этот период один из самых неблагоприятных для спасателей. Ведь почти на каждом водоеме области можно наблюдать одну и ту же картину - рыбаков на тонком льду.

Работники ГСЧС призывают к сознательным рыбакам, чтобы они посмотрели, какую опасность таит тонкий лед, и взвесили стоит ли удовольствие от рыбалки собственной жизни