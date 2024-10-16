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В результате взрыва бензовоза, в Нигерии погибли более 90 человек

В результате взрыва бензовоза, в Нигерии погибли более 90 человек

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 09:42  •  2520 просмотра

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В Нигерии в результате взрыва автоцистерны погибли по меньшей мере 95 человек, еще 50 ранены. Трагедия произошла в городе Маджия, когда водитель пытался обойти другой грузовик.

Авария произошла, когда водитель автоцистерны пытался обойти другой грузовик, по дороге из города Порт-Харкорт в южном штате Риверс.

Пишет УНН со ссылкой на Agenzia Fides.

В Нигерии, в результате взрыва цистерны погибли по меньшей мере 95 человек. Трагедия произошла около полуночи 15 октября в городе Маджия, штат Джигава, северо-центральная Нигерия. Отмечается также, что в результате инфцидента по меньшей мере 50 человек ранены.

Согласно краткому заявлению пресс-секретаря полиции штата Джигава Лоуала Шису Адамса, авария произошла, когда грузовик ехал из города Порт-Харкорт в южном штате Риверс в город Нгуру в штате Йобе (север страны).

Наводнения в Нигере унесли жизни 339 человек, более 1,1 млн перемещенных лиц9 октября 2024, 09:05 • 12213 просмотров

Водитель автоцистерны пытался обойти другой грузовик, но его занесло и он не справился с управлением. После этого автоцистерна оторвалась от тягача, произошла утечка топлива.  На месте происшествия первыми оказались местные жители, - они пытались потушить пожар ведрами и канистрами. Предотвратить взрыв не удалось - цистерна вспыхнула. Сильный пожар продолжался не менее двух часов.

Смертельное ДТП на Киевщине: женщина погибла под колесами двух авто15 октября 2024, 22:11 • 22264 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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