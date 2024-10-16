В результате взрыва бензовоза, в Нигерии погибли более 90 человек
Киев • УНН
В Нигерии в результате взрыва автоцистерны погибли по меньшей мере 95 человек, еще 50 ранены. Трагедия произошла в городе Маджия, когда водитель пытался обойти другой грузовик.
Авария произошла, когда водитель автоцистерны пытался обойти другой грузовик, по дороге из города Порт-Харкорт в южном штате Риверс.
Пишет УНН со ссылкой на Agenzia Fides.
В Нигерии, в результате взрыва цистерны погибли по меньшей мере 95 человек. Трагедия произошла около полуночи 15 октября в городе Маджия, штат Джигава, северо-центральная Нигерия. Отмечается также, что в результате инфцидента по меньшей мере 50 человек ранены.
Согласно краткому заявлению пресс-секретаря полиции штата Джигава Лоуала Шису Адамса, авария произошла, когда грузовик ехал из города Порт-Харкорт в южном штате Риверс в город Нгуру в штате Йобе (север страны).
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Водитель автоцистерны пытался обойти другой грузовик, но его занесло и он не справился с управлением. После этого автоцистерна оторвалась от тягача, произошла утечка топлива. На месте происшествия первыми оказались местные жители, - они пытались потушить пожар ведрами и канистрами. Предотвратить взрыв не удалось - цистерна вспыхнула. Сильный пожар продолжался не менее двух часов.
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