В результаті вибуху бензовозу, у Нігерії загинули понад 90 людей
Київ • УНН
У Нігерії внаслідок вибуху автоцистерни загинули щонайменше 95 людей, ще 50 поранено. Трагедія сталася в місті Маджія, коли водій намагався оминути іншу вантажівку.
Аварія сталася, коли водій автоцистерни намагався оминути іншу вантажівку, по дорозі з міста Порт-Харкорт у південному штаті Ріверс.
Пише УНН із посиланням на Agenzia Fides.
В Нігерії, в результаті вибуху цистерни загинули щонайменше 95 людей. Трагедія сталася близько опівночі, 15 жовтня, в місті Маджія, штат Джігава (північно-центральна Нігерія). Зазначається також, що в результаті інфциденту щонайменше 50 людей поранено.
Згідно з короткою заявою прес-секретаря поліції штату Джигава Лоуала Шису Адамса, аварія сталася, коли вантажівка їхала з міста Порт-Харкорт у південному штаті Ріверс до міста Нгуру у штаті Йобе (північ країни).
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Водій автоцистерни намагався оминути іншу вантажівку, але його занесло і він не впорався з керуванням. Після цього автоцистерна відірвалася від тягача, стався витік пального. На місці події першими опинились місцеві жителі, - вони намагалися загасити пожежу відрами та каністрами. Запобігти вибуху не вдалося – цистерна спалахнула. Сильна пожежа тривала щонайменше дві години.
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