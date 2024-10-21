В результате диверсии возле Мариуполя обесточены базы оккупантов
Киев • УНН
В Урзуфе Мариупольского района партизаны сожгли трансформатор, питавший электричеством базы оккупантов, связь и РЭБы. Ранее Сопротивление также уничтожило трансформатор на железнодорожной ветке в Мариуполе.
В поселке Урзуф Мариупольского района Донецкой области партизаны совершили диверсию - сожгли трансформатор, который питал электроэнергией базы российских оккупантов, связь и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается на странице партизан, передает УНН.
"Сегодня в с. Урзуф Мариупольское Сопротивление сожгло трансформатор, питавший электричеством базы оккупантов, связь и РЭБы", - говорится в сообщении Сопротивления.
Ранее Сопротивление сожгло трансформатор на железнодорожной ветке в Мариуполе. Ею активно пользуются российские военные для перевозки техники.
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