В результате диверсии возле Мариуполя обесточены базы оккупантов

В поселке Урзуф Мариупольского района Донецкой области партизаны совершили диверсию - сожгли трансформатор, который питал электроэнергией базы российских оккупантов, связь и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается на странице партизан, передает УНН.

"Сегодня в с. Урзуф Мариупольское Сопротивление сожгло трансформатор, питавший электричеством базы оккупантов, связь и РЭБы", - говорится в сообщении Сопротивления.

Ранее Сопротивление сожгло трансформатор на железнодорожной ветке в Мариуполе. Ею активно пользуются российские военные для перевозки техники.

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