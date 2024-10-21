Внаслідок диверсії біля Маріуполя знеструмлені бази окупантів
Київ • УНН
В Урзуфі Маріупольського району партизани спалили трансформатор, що живив електрикою бази окупантів, зв'язок та РЕБи. Раніше Спротив також знищив трансформатор на залізничній гілці у Маріуполі.
У селищі Урзуф Маріупольського району Донецької області партизани вчинили диверсію - спалили трансформатор, який живив електроенергією бази російських окупантів, зв’язок та засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляється на сторінці партизанів, передає УНН.
"Сьогодні в с. Урзуф Маріупольский Спротив спалив трансформатор, що живив електрикою бази окупантів, зв’язок та РЕБи", - йдеться у повідомленні Спротиву.
Раніше Спротив спалив трансформатор на залізничній гілці у Маріуполі. Нею активно користуються російські військові для перевезення техніки.
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