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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Причетний до удару по ТЦ у Кременчуці: ГУР заявило про ліквідацію в рф начальника штабу ворожої авіаційної ескадрильї

Київ • УНН

 • 17175 перегляди

У брянській області знайдено тіло дмітрія ґолєнкова, начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Він був причетний до ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці та житловому будинку в Дніпрі.

Причетний до удару по ТЦ у Кременчуці: ГУР заявило про ліквідацію в рф начальника штабу ворожої авіаційної ескадрильї

Під брянськом на росії  виявили тіло російського воєнного злочинця дмітрія ґолєнкова - начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, який причетний до атак на Дніпро та Кременчук, внаслідок яких загинуло 68 людей. Про це у понеділок повідомило Головне управління розвідки МО України, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, вранці 20 жовтня у яблуневому саду села супонєво знайшли труп дмітрія ґолєнкова - пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі "шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

 За даними ГУР, воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Як вказали в українській розвідці, ґолєнков:

  • причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області.  У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.
  •  відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.

 Тіло дмітрія ґолєнкова знайшли з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком, зауважили в ГУР.

 ГУР МО України також нагадали― "за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата".

У московській області рф ліквідували російського полковника рф, причетного до підготовки операторів "шахедів"28.09.24, 14:12 • 50997 переглядiв

Тетяна Краєвська

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