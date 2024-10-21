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Причастен к удару по ТЦ в Кременчуге: ГУР заявило о ликвидации в рф начальника штаба вражеской авиационной эскадрильи

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21 октября 2024, 06:18  •  4663 просмотра

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В брянской области найдено тело дмитрия голенкова, начальника штаба российской авиационной эскадрильи. Он был причастен к ракетным ударам по ТЦ в Кременчуге и жилому дому в Днепре.

Под брянском в россии  обнаружили тело российского военного преступника дмитрия голенкова - начальника штаба российской авиационной эскадрильи, который причастен к атакам на Днепр и Кременчуг, в результате которых погибло 68 человек. Об этом в понедельник сообщило Главное управление разведки МО Украины, передает УНН

Детали

Как сообщается, утром 20 октября в яблоневом саду села Супонево нашли труп дмитрия голенкова - пилота 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф  (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

 По данным ГУР, военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Как указали в украинской разведке, голенков:

  • причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуг Полтавской области.  В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.
  •  ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.

 Тело дмитрия голенкова нашли с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком, отметили в ГУР.

 ГУР МО Украины также напомнили - "за каждое военное преступление будет справедливое возмездие".

В московской области рф ликвидировали российского полковника рф, причастного к подготовке операторов "шахедов"28 сентября 2024, 11:12 • 50660 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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