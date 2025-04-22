В результате атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 33 - ОВА

Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье увеличилось до 33 человек. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Конечно, что (количество пострадавших - ред.) может увеличиваться, потому что с одной стороны мы говорим, что пострадало 33 человека, один человек погиб, но сейчас 13 человек находятся в больнице. Среди них 4 ребенка