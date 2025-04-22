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В результате атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 33 - ОВА

Киев • УНН

 • 2176 просмотра

В результате российской атаки на Запорожье пострадали 33 человека, один погиб. В больнице находятся 13 человек, среди которых 4 ребенка и беременная женщина.

В результате атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 33 - ОВА

Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье увеличилось до 33 человек. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Конечно, что (количество пострадавших - ред.) может увеличиваться, потому что с одной стороны мы говорим, что пострадало 33 человека, один человек погиб, но сейчас 13 человек находятся в больнице. Среди них 4 ребенка 

- сказал Федоров.

Он сообщил, что среди пострадавших есть беременная женщина, которая находится в средней степени тяжести.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удары по Запорожью и Харькову, заявил, что предложение Украины по прекращению огня по гражданским объектам остается в силе, но нужна серьезная готовность россии к разговору об этом.

Павел Башинский

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