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The Guardian

Унаслідок атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 33 - ОВА

Київ • УНН

 • 3858 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждало 33 людини, одна загинула. В лікарні перебувають 13 людей, серед яких 4 дитини та вагітна жінка.

Унаслідок атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 33 - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилося до 33 людей. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Звичайно, що (кількість постраждалих - ред.) може збільшуватися, тому що з однієї сторони ми говоримо, що постраждало 33 людини, одна людина загинула, але ж наразі 13 людей перебувають в лікарні. Серед них 4 дитини 

- сказав Федоров.

Він повідомив, що серед постраждалих є вагітна жінка, яка перебуває в середньому ступені тяжкості.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удари по Запоріжжю та Харкову, заявив, що пропозиція України по припиненню вогню по цивільним об’єктам залишається в силі, але потрібна серйозна готовність росії до розмови про це.

Павло Башинський

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