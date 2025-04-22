Унаслідок атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 33 - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждало 33 людини, одна загинула. В лікарні перебувають 13 людей, серед яких 4 дитини та вагітна жінка.
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилося до 33 людей. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Звичайно, що (кількість постраждалих - ред.) може збільшуватися, тому що з однієї сторони ми говоримо, що постраждало 33 людини, одна людина загинула, але ж наразі 13 людей перебувають в лікарні. Серед них 4 дитини
Він повідомив, що серед постраждалих є вагітна жінка, яка перебуває в середньому ступені тяжкості.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удари по Запоріжжю та Харкову, заявив, що пропозиція України по припиненню вогню по цивільним об’єктам залишається в силі, але потрібна серйозна готовність росії до розмови про це.