Унаслідок атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 33 - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилося до 33 людей. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Звичайно, що (кількість постраждалих - ред.) може збільшуватися, тому що з однієї сторони ми говоримо, що постраждало 33 людини, одна людина загинула, але ж наразі 13 людей перебувають в лікарні. Серед них 4 дитини