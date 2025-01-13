В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Галущенко
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрировали постановление №12403 об увольнении Германа Галущенко. Документ подан группой народных депутатов 13 января.
В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ВР.
Постановление было зарегистрировано сегодня, 13 января, и имеет номер 12403. Авторами постановления выступил сразу ряд нардепов.
В Раде запускают увольнение Галущенко? Какова причина и что говорят в министерстве10.01.25, 16:51 • 24817 просмотров
Напомним
В апреле Кабинет министров принял законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.
В июне Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.