В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Галущенко

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ВР.

Постановление было зарегистрировано сегодня, 13 января, и имеет номер 12403. Авторами постановления выступил сразу ряд нардепов.

В Раде запускают увольнение Галущенко? Какова причина и что говорят в министерстве

Напомним

В апреле Кабинет министров принял законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.

В июне Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.