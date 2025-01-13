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У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка

У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка

Київ • УНН

 • 53116 перегляди

У Верховній Раді зареєстрували постанову №12403 про звільнення Германа Галущенка. Документ подано групою народних депутатів 13 січня.

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенко, передає УНН із посиланням на офіційний сайт ВР.

Постанова була зареєстрована сьогожні, 13 січня, і має номер 12403. Авторами постанови виступила одразу низка нардепів.

У Раді запускають звільнення Галущенка? Яка причина та що кажуть у міністерстві 10.01.25, 16:51 • 25344 перегляди

Нагадаємо

В квітні Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт, який передбачає прийняття рішення про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції.

У червні Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР рекомендував парламенту прийняти у першому читанні за основу законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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