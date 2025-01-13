У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстрували постанову №12403 про звільнення Германа Галущенка. Документ подано групою народних депутатів 13 січня.
У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенко, передає УНН із посиланням на офіційний сайт ВР.
Постанова була зареєстрована сьогожні, 13 січня, і має номер 12403. Авторами постанови виступила одразу низка нардепів.
У Раді запускають звільнення Галущенка? Яка причина та що кажуть у міністерстві 10.01.25, 16:51 • 25344 перегляди
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