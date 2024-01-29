В Раде зарегистрировали два законопроекта по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных - нардеп

В Верховной Раде по состоянию на утро 29 января зарегистрировано два законопроекта, которые должны урегулировать законодательство относительно хранения и использования репродуктивных клеток погибших погибших военнослужащих. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует УНН.

По состоянию на первую половину дня, в Раде уже зарегистрировано два законопроекта направленные решения вопроса хранения и использования репродуктивных клеток погибших участников войны. По моей информации, еще ожидаются инициативы - написал нардеп в Telegram.

Контекст

В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло.

В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных и заверили, что уже работают над решением этого вопроса с нардепами.