В Раде зарегистрировали два законопроекта по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных - нардеп
Киев • УНН
В украинском парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые должны урегулировать вопрос хранения и использования репродуктивных клеток погибших воинов. Законопроекты направлены на предотвращение утилизации клиниками замороженного биоматериала.
В Верховной Раде по состоянию на утро 29 января зарегистрировано два законопроекта, которые должны урегулировать законодательство относительно хранения и использования репродуктивных клеток погибших погибших военнослужащих. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует УНН.
По состоянию на первую половину дня, в Раде уже зарегистрировано два законопроекта направленные решения вопроса хранения и использования репродуктивных клеток погибших участников войны. По моей информации, еще ожидаются инициативы
Контекст
В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло.
В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных и заверили, что уже работают над решением этого вопроса с нардепами.
В Раде зарегистрировали два законопроекта по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных - нардеп
В украинском парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые должны урегулировать вопрос хранения и использования репродуктивных клеток погибших воинов. Законопроекты направлены на предотвращение утилизации клиниками замороженного биоматериала.
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