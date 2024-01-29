В Раді зареєстрували два законопроєкти щодо питання використання замороженого біоматеріалу загиблих військових - нардеп
Київ • УНН
В українському парламенті зареєстровано два законопроекти, які мають врегулювати питання зберігання та використання репродуктивних клітин загиблих воїнів. Законопроекти спрямовані на запобігання утилізації клініками замороженого біоматеріалу.
У Верховній Раді станом на ранок 29 січня зареєстровано два законопроєкти, які повинні врегулювати законодавство стосовно зберігання та використання репродуктивних клітин загиблих загиблих військовослужбовців. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує УНН.
Станом на першу половину дня, в Раді вже зареєстровано два законопроєкти спрямовані вирішення питання зберігання та використання репродуктивних клітин загиблих учасників війни. За моєю інформацією, ще очікуються ініціативи
Контекст
Наприкінці листопада Верховна Рада прийняла закон, який зобов’язує з березня українські клініки утилізовувати репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців, які зберігаються в кріобанках. Жінки почали бити на сполох, а у партії "Слуга народу" пообіцяли проголосувати за необхідні зміни, щоб цього не сталося.
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових і запевнили, що уже працюють над вирішенням цього питання з нардепами.