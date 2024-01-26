Кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових: у МОЗ запевнили, що питання вирішать терміново

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових і запевнили, що уже працюють над вирішенням цього питання з нардепами, передає УНН.

МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу. Питання має бути і буде вирішено терміново - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що держава зацікавлена у продовженні роду усіма українцями. Медицина може і має допомагати.

Цього року в Україні було запроваджене державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій. У березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників. Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув – законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни, додають у відомстві.

Контекст

Наприкінці листопада Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує з березня українські клініки утилізовувати репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців, які зберігаються в кріобанках. Жінки почали бити на сполох, а у партії "Слуга народу" пообіцяли проголосувати за необхідні зміни, щоб цього не сталося.