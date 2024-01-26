Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  100767 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
  •  113388 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  123574 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  161637 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  187867 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  181510 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  194045 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  197485 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168984 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156014 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 20:12  •  7390 просмотра

Read in English

Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы срочно урегулировать законодательство, которое сейчас обязывает криобанки утилизировать замороженные биоматериалы погибших военнослужащих.

В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных и заверили, что уже работают над решением этого вопроса с нардепами, передает УНН.

Минздрав совместно с народными депутатами уже ведет соответствующую работу. Вопрос должен быть и будет решен срочно 

- говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что государство заинтересовано в продолжении рода всеми украинцами. Медицина может и должна помогать.

В этом году в Украине было введено государственное финансирование вспомогательных репродуктивных технологий. В марте вступит в силу принятый парламентом закон, который позволяет семьям военных бесплатно сохранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода наших защитников. То что в этом законе не предусмотрено такой же возможности для тех, кто погиб - законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки, добавляют в ведомстве.

Контекст

В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових: у МОЗ запевнили, що питання вирішать терміново
Cryobanks will not dispose of frozen biomaterial of fallen soldiers: the Ministry of Health assures that the issue will be resolved urgently
Новости по теме

Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы срочно урегулировать законодательство, которое сейчас обязывает криобанки утилизировать замороженные биоматериалы погибших военнослужащих.

Общество •   •  7390 просмотра
Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.

Война •   •  11621 просмотра
В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

Схема трансфера ускорит пограничные процедуры и имеет целью уменьшить пограничное и дорожное движение, одновременно улучшая международные транспортные услуги.

Общество •   •  12108 просмотра
Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.

Политика •   •  13326 просмотра
Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.

Война •   •  16164 просмотра
15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую Всеукраинскую экономическую платформу для облегчения коммуникации с предпринимателями.

Экономика •   •  15900 просмотра
Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

Оккупационная администрация Донецкой области обещает помощь пенсионерам, если они присоединятся к партии "единая россия", с целью создать иллюзию поддержки путина на предстоящих выборах.

Общество •   •  20651 просмотра
В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

следственный комитет российской федерации распространил видео, на котором якобы изображены украинские военнопленные, которые поднимаются на борт самолета Ил-76. Легитимность этого видео непонятна и не подтверждена.

Война •   •  18998 просмотра
В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении

Украинский Генеральный штаб сообщил о 94 боевых столкновениях по всей стране за сутки, с тяжелыми боями в восточных и южных регионах. Россияне, столкнувшись с сопротивлением украинских войск, используют авиацию и бронетехнику для продвижения вперед.

Война •   •  17077 просмотра
Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении

Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем посла Германии Тимом Пранге, чтобы обсудить новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО.

Политика •   •  17434 просмотра
Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии