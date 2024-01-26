Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно
Киев • УНН
Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы срочно урегулировать законодательство, которое сейчас обязывает криобанки утилизировать замороженные биоматериалы погибших военнослужащих.
В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных и заверили, что уже работают над решением этого вопроса с нардепами, передает УНН.
Минздрав совместно с народными депутатами уже ведет соответствующую работу. Вопрос должен быть и будет решен срочно
В ведомстве отметили, что государство заинтересовано в продолжении рода всеми украинцами. Медицина может и должна помогать.
В этом году в Украине было введено государственное финансирование вспомогательных репродуктивных технологий. В марте вступит в силу принятый парламентом закон, который позволяет семьям военных бесплатно сохранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода наших защитников. То что в этом законе не предусмотрено такой же возможности для тех, кто погиб - законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки, добавляют в ведомстве.
Контекст
В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло.
Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно
Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы срочно урегулировать законодательство, которое сейчас обязывает криобанки утилизировать замороженные биоматериалы погибших военнослужащих.
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