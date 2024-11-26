В Раде появился проект постановления об увольнении министра обороны Умерова
Киев • УНН
Нардеп Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении министра обороны Рустема Умерова. Документ передан на рассмотрение руководству парламента.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра обороны Украины Рустема Умерова, передает УНН.
Автором проекта постановления является нардеп Алексей Гончаренко.
Текста документа сейчас на сайте ВР пока нет.
"Получено Верховной Радой Украины. Передано на рассмотрение руководству", - указано в карточке документа.
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