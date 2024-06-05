В процессе поставки 10 автоматических метеостанций и специализированная морская: как Финляндия помогает Украине модернизировать метеослужбу

Финляндия помогает Украине модернизировать метеорологическую службу. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в процессе поставки 10 автоматических метеорологических станции и специализированная морская метеостанция, передает УНН.

Детали

По словам Клименко, сегодня обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Яакко Лехтовиртом и Харри Пиетарилой, директором по экспортным услугам Финского метеорологического института результаты двухлетнего внедрения совместного проекта.

Украина, по словам главы МВД, стремится автоматизировать процесс мониторинга погоды и прогнозирования опасных метеоявищ. Для этого необходимо оборудование, которое передают финские коллеги.

"Наши специалисты прошли профессиональные тренинги, уже используют в работе новейшие рабочие станции синоптика с соответствующим программным обеспечением и мощными серверами. В процессе поставки 10 автоматических метеорологических станции и специализированная морская метеостанция. Благодаря полученному оборудованию мы сможем цифровизировать процесс прогнозирования и оперативнее выявлять угрозы природных катастроф", - резюмировал Клименко.

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