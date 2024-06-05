У процесі поставки 10 автоматичних метеостанцій та спеціалізована морська: як Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеослужбу

ukenru
10:47 • 14367 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 28455 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 34820 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 55687 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 70929 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112514 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136281 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139145 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 241688 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171197 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 23316 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 49330 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 29527 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 32832 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 17607 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 241646 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 362263 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 377446 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292784 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365738 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60619 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 77203 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88538 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170931 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173513 перегляди
Актуальне
У процесі поставки 10 автоматичних метеостанцій та спеціалізована морська: як Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеослужбу

У процесі поставки 10 автоматичних метеостанцій та спеціалізована морська: як Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеослужбу

Київ • УНН

 • 33006 перегляди

Україна, за словами глави МВС, прагне автоматизувати процес моніторингу погоди та прогнозування небезпечних метеоявищ. Для цього необхідне обладнання, яке передають фінські колеги.

Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеорологічну службу. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, у процесі поставки 10 автоматичних метеорологічних станції та спеціалізована морська метеостанція, передає УНН.

Деталі

За словами Клименка, сьогодні обговорив з Надзвичайним та Повноважним Послом Фінляндії в Україні Яакко Лехтовіртом та Харрі Піетарілою, директором з експортних послуг Фінського метеорологічного інституту результати дворічного впровадження спільного проєкту.

Україна, за словами глави МВС, прагне автоматизувати процес моніторингу погоди та прогнозування небезпечних метеоявищ. Для цього необхідне обладнання, яке передають фінські колеги.

"Наші фахівці пройшли професійні тренінги, вже використовують в роботі новітні робочі станції синоптика з відповідним програмним забезпеченням та потужними серверами. У процесі поставки 10 автоматичних метеорологічних станції та спеціалізована морська метеостанція. Завдяки отриманому обладнанню ми зможемо цифровізувати процес прогнозування та оперативніше виявляти загрози природних катастроф", - резюмував Клименко.

"Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла" - президент Стубб27.05.24, 16:20 • 19752 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
finliandiiaФінляндія
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37