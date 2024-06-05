У процесі поставки 10 автоматичних метеостанцій та спеціалізована морська: як Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеослужбу
Київ • УНН
Україна, за словами глави МВС, прагне автоматизувати процес моніторингу погоди та прогнозування небезпечних метеоявищ. Для цього необхідне обладнання, яке передають фінські колеги.
Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеорологічну службу. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, у процесі поставки 10 автоматичних метеорологічних станції та спеціалізована морська метеостанція, передає УНН.
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За словами Клименка, сьогодні обговорив з Надзвичайним та Повноважним Послом Фінляндії в Україні Яакко Лехтовіртом та Харрі Піетарілою, директором з експортних послуг Фінського метеорологічного інституту результати дворічного впровадження спільного проєкту.
Україна, за словами глави МВС, прагне автоматизувати процес моніторингу погоди та прогнозування небезпечних метеоявищ. Для цього необхідне обладнання, яке передають фінські колеги.
"Наші фахівці пройшли професійні тренінги, вже використовують в роботі новітні робочі станції синоптика з відповідним програмним забезпеченням та потужними серверами. У процесі поставки 10 автоматичних метеорологічних станції та спеціалізована морська метеостанція. Завдяки отриманому обладнанню ми зможемо цифровізувати процес прогнозування та оперативніше виявляти загрози природних катастроф", - резюмував Клименко.
"Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла" - президент Стубб27.05.24, 16:20 • 19752 перегляди