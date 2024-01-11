В прокуратуре рассказали о последствиях попадания российской ракеты по гостинице Харькова
Российский ракетный удар по харьковскому отелю привел к ранению 10 человек, в том числе иностранцев; прокуратура расследует атаку из Белгорода с применением ракеты С-300.
Пентагон не знает, когда министра обороны США Остина выпишут из больницы
Глава ведомства Ллойд Остин поддерживает связь со своими подчиненными и следит за деятельностью американских ВС по закрытым каналам коммуникации, отметили в министерстве обороны США.
россияне попали двумя ракетами возле отеля в центре Харькова, среди пострадавших - турецкие журналисты
Российские ракеты попали в отель в Харькове, ранив 10 человек, в том числе турецких журналистов.
ДНК-тесты для поиска пропавших без вести можно сдать в шести странах ЕС и Турции
Украинцы за рубежом могут сдать образцы ДНК для идентификации пропавших без вести родственников до 15 января в пунктах сбора в шести странах ЕС и Турции.
Зеленский в Вильнюсе встретился с украинской общиной Литвы
Зеленский встретился с украинской общиной Литвы и поблагодарил их и первую леди Литвы за поддержку во время войны. Он наградил Первую леди и пообещал, что украинцы вернутся после победы.
На Сумщине прогремела сотня взрывов: россияне атаковали минометами, артиллерией и сбросили ВОГ
Российские войска обстреляли десять приграничных населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 100 взрывов; применялись минометы, артиллерия и боеприпасы, сброшенные с беспилотников.
Девять человек ранено в результате российских ударов по Харькову
Девять человек получили ранения в результате российского удара по гражданскому объекту в Харькове, повлекшего пожар и разрушившего здание.
Укроборонпром начинает партнерство с инновационными оборонными компаниями Литвы
Укроборонпром сотрудничает с четырьмя литовскими оборонными компаниями в сфере инноваций в военной технике, что было поддержано Президентом Украины во время его визита.
Галущенко и посол Британии обсудили вытеснение России с рынков ядерного топлива
Министр энергетики Украины встретился с послом Великобритании, чтобы обсудить сотрудничество в ядерной сфере и вытеснение России с рынков ядерного топлива, а также поддержку энергетического сектора Украины со стороны Великобритании.
В Харькове россияне попали в гражданский объект, пылает парковка рядом
Российский ракетный удар по гражданскому объекту в Харькове; сообщается о высоком риске человеческих жертв и пожара.