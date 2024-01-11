В прокуратуре рассказали о последствиях попадания российской ракеты по гостинице Харькова

В результате удара россиян по гостинице Харькова 10 человек пострадавших, из них 1 в тяжелом состоянии, 1 в среднем, остальные в легком состоянии. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.

Детали

Среди пострадавших 1 гражданка Турции, 1 гражданин Грузии, оба представляли СМИ Турции.

Известно, что россияне около 22.30 с территории Белгородской области ударили по гражданскому объекту Харькова с применением ракеты типа С-300.

Одна из ракет попала в здание гостиничного комплекса по улице Шевченко, другая ракета упала в нескольких метрах от входа в отель. В отеле находились 30 человек, восемь - персонал, 23 - постояльцы. рассказал Александр Фильчаков

Прокуратура проводит расследование.

россияне попали двумя ракетами возле отеля в центре Харькова, среди пострадавших - турецкие журналисты