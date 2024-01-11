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У прокуратурі розповіли про наслідки влучання російської ракети по готелю Харкова

У прокуратурі розповіли про наслідки влучання російської ракети по готелю Харкова

Київ • УНН

 • 32792 перегляди

Російський ракетний удар по харківському готелю призвів до поранення 10 осіб, у тому числі іноземців; прокуратура розслідує атаку з Бєлгорода із застосуванням ракети С-300.

Внаслідок удару росіян по готелю Харкова 10 людей постраждалих, із них 1 у важкому стані, 1 у середньому, інші у легкому стані. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.

Деталі

Серед постраждалих 1 громадянка Туреччини, 1 громадянин Грузії, обидва представляли ЗМІ Туреччини.

Відомо, що росіяни близько 22.30 з території бєлгородської обалсті вдарили по цивільному об’єкту Харкова із застосуванням ракети типу С-300.

Одна з ракет потрапила у будівлю готельного комплексу по вулиці Шевченка, інша ракета впала за декілька метрів від входу до готелю. У готелі перебували 30 людей, восьмеро — персонал, 23 – постояльці.

повідомив Олександр Фільчаков

Прокуратура проводить розслідування.

росіяни влучили двома ракетами біля готелю в центрі Харкова, серед постраждалих – турецькі журналісти11.01.24, 00:09 • 31561 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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