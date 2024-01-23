В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
Парламентский комитет по правам человека должен рассмотреть законопроект о множественном гражданстве в феврале.
В результате вражеской атаки на Харьков уже 51 раненый
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого 5 человек погибли и 51 получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку
Правоохранители арестовали женщину, которая организовала незаконный референдум для кремля во время оккупации Херсона россиянами. За сотрудничество с оккупантами ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура
В результате атаки российских войск на Харьков погибли пять человек - четыре женщины и один мужчина, еще 46 получили ранения. Две жертвы, обе женщины, умерли от полученных ранений в больнице.
Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат
Некоторые российские ракеты не достигли своих целей благодаря работе РЭБ. Также среди причин - устаревшие механизмы российских ракет, сообщил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ
После атак БПЛА на ленинградскую область рф начала разворачивать зенитно-ракетные комплексы С-300 вокруг санкт-петербурга.
ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ
В следующем месяце ЕС планирует ввести новый пакет санкций против рф, предложения, как сообщается, включают запрет на импорт сжиженного газа и алюминия.
За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более 400 оккупантов
В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов.
Ракетный удар рф по Киеву: количество пострадавших возросло до 22
В результате российского ракетного удара по Киеву пострадали 22 человека, в том числе дети, 13 из которых были госпитализированы. Атака также нанесла ущерб жилым домам, гражданской инфраструктуре и автомобилям в нескольких районах.
Предприниматели с начала года, по программе "5-7-9%", получили 4 млрд гривен кредитов
Более 250 предпринимателей получили на прошлой неделе кредиты по программе "Доступные кредиты" на общую сумму 1,6 млрд грн. С начала действия программы, в феврале 2020 года, было выдано почти 80 тысяч кредитов на 271 млрд грн.