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У профільному комітеті повідомили, коли можуть розглянути законопроєкт про множинне громадянство

У профільному комітеті повідомили, коли можуть розглянути законопроєкт про множинне громадянство

Київ • УНН

 • 159541 перегляди

Парламентський комітет з прав людини має розглянути законопроект про множинне громадянство у лютому

Парламентський комітет з прав людини розгляне законопроєкт про множинне громадянство на найближчому засіданні, яке орієнтовно може відбутися на початку лютого. Про це журналісту УНН повідомив перший заступник голови комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат Ахтем Чийгоз.

Так як його вніс Президент, то він йде позачерговим, обов'язковим, тому думаю, що на найближчому комітеті це буде. У нас сесія на початку лютого, тобто думаю, на початку лютого буде (засідання – ред.) комітету

- відповів Чийгоз на запитання, коли комітет планує розглянути законопроєкт про множинне громадянство.

Він зазначив, що законопроєкт не виносився на обговорення серед кримських татар.

"Взагалі дивує, що такий важливий законопроєкт не виходив у простір для обговорень", - сказав Чийгоз.

Окрім того, він зауважив, що виникають питання, чому в цьому законопроєкті не брали до уваги корінні народи.

"Як може Президент, тобто всі, хто йому пропонували, готували цей законопроєкт, взагалі не брати до уваги корінні народи, а робити акцент на етнічності українців. Як це розуміти?" - зазначив Чийгоз.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про множинне громадянство.

Новий закон про множинне громадянство покликаний врегулювати питання надання українського паспорта іноземцям та членам їх сімей. Законопроєкт пропонує: визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою; визначити категорію людей, які для набуття українського громадянства мають припинити іноземне громадянство; запровадити декларацію про визнання себе громадянином України; актуалізувати категорію людей, які не можуть набути українського громадянства; переглянути підстави для втрати громадянства України.

Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство22.01.24, 16:56 • 22343 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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