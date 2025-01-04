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В Приднестровье без газа остались около 72 тыс. домов

В Приднестровье без газа остались около 72 тыс. домов

Киев  •  УНН

 • 8626 просмотра

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В Приднестровье возник энергетический кризис после прекращения поставок российского газа через Украину. Без газоснабжения остались 72 тысячи домов, 1500 многоэтажек лишились отопления и горячей воды.

В Приднестровье около 72 000 домов остались без газа, а в 1 500 многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, после того как россия прекратила поставку природного газа на Левый берег Днестра. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале, передает УНН.

Полторы тысячи многоэтажек без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных. Два крупных социальных объекта переведены на обогрев с помощью дизельного топлива

- написал Красносельский.

Дополнение

После остановки транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без газовых поставок, а на Правом берегу значительно изменилась структура энергоснабжения.

Так, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу в связи с окончанием газового контракта. Ранее Молдова ежедневно получала 5,7 млн кубометров газа, однако весь объем направлялся в Приднестровье, где его хватало для внутренних нужд и генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, обеспечивавшей всю Молдову. За несколько дней до остановки транзита "Газпром" заявил о полном прекращении поставок газа в Молдову.

Президент Владимир Зеленский, комментируя прекращение транзита российского газа, заявил, что большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалось. Сегодня общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также нужно выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с москвой вместо прозрачной энергетической политик.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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