У Придністров'ї без газу залишилося близько 72 тис. будинків

У Придністров'ї близько 72 000 будинків залишилися без газу, а в 1 500 багатоквартирних будинках немає опалення і гарячої води після того, як росія припинила постачання природного газу на Лівий берег Дністра. Про це повідомив глава невизнаної Придністровської молдавської республіки Вадим Красносельський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Півтори тисячі багатоповерхівок без опалення та гарячої води. Майже 72 тисячі приватних домоволодінь без газу. Відключено 150 газових котелень. Два великі соціальні об'єкти переведені на обігрів за допомогою дизельного палива - написав Красносільський.

Доповнення

Після зупинки транзиту російського газу через Україну Придністров'я залишилося без газових поставок, а на Правому березі значно змінилася структура енергопостачання.

Так, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу в Європу у зв'язку із закінченням газового контракту. Раніше Молдова щодня отримувала 5,7 млн кубометрів газу, однак увесь обсяг спрямовували до Придністров'я, де його вистачало для внутрішніх потреб і генерації електроенергії на Молдавській ДРЕС, що забезпечувала всю Молдову. За кілька днів до зупинки транзиту «Газпром» заявив про повне припинення поставок газу в Молдову.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи припинення транзиту російського газу, заявив, що більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася. Сьогодні спільне завдання - підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також потрібно витримати істерику деяких європейських політиків, які надають перевагу мафіозним схемам з москвою замість прозорої енергетичної політики.