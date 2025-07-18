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В правительстве надеются на скорое назначение министра культуры

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что поиск нового министра культуры продолжается, надеясь на скорейшее заполнение вакансии. Она отметила, что это одно из самых сложных направлений, которое требует хорошего менеджера.

В правительстве надеются на скорое назначение министра культуры

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что поиск нового министра культуры остается открытым, однако она надеется, что вакансия будет заполнена как можно скорее.

Об этом Свириденко заявила во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.

Детали

Мы на самом деле рассматривали очень много кандидатов на Министерство культуры. Это оказалось одним из самых дискуссионных и сложных направлений. Поэтому нужно найти хорошего менеджера и подойти к этому рационально. Есть ряд сложных вопросов в сфере ответственности этого Министерства, я надеюсь, новый министр с ними справится

- сказала Свириденко. 

Она отметила, что сейчас происходит поиск подходящего кандидата на должность министра культуры.

Дополнение

17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко.

Верховная Рада на заседании поддержала обновленный состав Кабинета Министров Украины, предложенный новоизбранным Премьер-министром Юлией Свириденко, однако Рада не назначила министра культуры, поэтому должность остается вакантной.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКультура
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Украина
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