В правительстве надеются на скорое назначение министра культуры
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что поиск нового министра культуры продолжается, надеясь на скорейшее заполнение вакансии. Она отметила, что это одно из самых сложных направлений, которое требует хорошего менеджера.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что поиск нового министра культуры остается открытым, однако она надеется, что вакансия будет заполнена как можно скорее.
Об этом Свириденко заявила во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.
Детали
Мы на самом деле рассматривали очень много кандидатов на Министерство культуры. Это оказалось одним из самых дискуссионных и сложных направлений. Поэтому нужно найти хорошего менеджера и подойти к этому рационально. Есть ряд сложных вопросов в сфере ответственности этого Министерства, я надеюсь, новый министр с ними справится
Она отметила, что сейчас происходит поиск подходящего кандидата на должность министра культуры.
Дополнение
17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко.
Верховная Рада на заседании поддержала обновленный состав Кабинета Министров Украины, предложенный новоизбранным Премьер-министром Юлией Свириденко, однако Рада не назначила министра культуры, поэтому должность остается вакантной.