В правительстве надеются на скорое назначение министра культуры

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что поиск нового министра культуры остается открытым, однако она надеется, что вакансия будет заполнена как можно скорее.

Об этом Свириденко заявила во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.

Детали

Мы на самом деле рассматривали очень много кандидатов на Министерство культуры. Это оказалось одним из самых дискуссионных и сложных направлений. Поэтому нужно найти хорошего менеджера и подойти к этому рационально. Есть ряд сложных вопросов в сфере ответственности этого Министерства, я надеюсь, новый министр с ними справится - сказала Свириденко.

Она отметила, что сейчас происходит поиск подходящего кандидата на должность министра культуры.

Дополнение

17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко.

Верховная Рада на заседании поддержала обновленный состав Кабинета Министров Украины, предложенный новоизбранным Премьер-министром Юлией Свириденко, однако Рада не назначила министра культуры, поэтому должность остается вакантной.