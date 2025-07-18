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В уряді сподіваються на швидке призначення міністра культури

Київ • УНН

 • 2350 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що пошук нового міністра культури триває, сподіваючись на швидке заповнення вакансії. Вона зазначила, що це один з найскладніших напрямків, який потребує хорошого менеджера.

В уряді сподіваються на швидке призначення міністра культури

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що пошук нового міністра культури залишається відкритим, проте вона сподівається, що вакансію заповнять якомога швидше.

Про це Свириденко заявила під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.

Деталі

Ми насправді дивились дуже багато кандидатів на Міністерство культури. Це виявилося одним з найбільш дискусійних і складних напрямків. Тому треба знайти хорошого менеджера і підійти до цього раціонально. Є низка складних питань у сфері відповідальності цього Міністерства, я сподіваюся новий міністр з ними впорається

- сказала Свириденко. 

Вона зазначила, що наразі відбувається пошук відповідного кандидата на посаду міністра культури.

Доповнення

17 липня Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Юлію Свириденко.

Верховна Рада на засіданні підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонованим новообраним Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, проте Рада не призначила міністра культури, тому посада залишається вакантною.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКультура
Юлія Свириденко
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Україна
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