В уряді сподіваються на швидке призначення міністра культури

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що пошук нового міністра культури залишається відкритим, проте вона сподівається, що вакансію заповнять якомога швидше.

Про це Свириденко заявила під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.

Деталі

Ми насправді дивились дуже багато кандидатів на Міністерство культури. Це виявилося одним з найбільш дискусійних і складних напрямків. Тому треба знайти хорошого менеджера і підійти до цього раціонально. Є низка складних питань у сфері відповідальності цього Міністерства, я сподіваюся новий міністр з ними впорається - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що наразі відбувається пошук відповідного кандидата на посаду міністра культури.

Доповнення

17 липня Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Юлію Свириденко.

Верховна Рада на засіданні підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонованим новообраним Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, проте Рада не призначила міністра культури, тому посада залишається вакантною.