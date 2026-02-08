В Праге женщина принесла противотанковую ракету в полицейский участок
Киев • УНН
В Праге женщина принесла противотанковую ракету в полицейский участок в рамках амнистии оружия. Удивленный полицейский вызвал саперов, которые установили, что ракета неактивна.
На этой неделе женщина принесла противотанковую ракету в своей сумке в полицейский участок в пражском районе Лготка, которую она решила сдать во время так называемой амнистии оружия. Об этом сообщает издание Ceske Noviny, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что женщина пришла в местный полицейский участок в Лготке во вторник, 3 февраля. Она села в зале ожидания и ждала прихода полицейского, а затем достала из сумки противотанковую ракету и передала ее офицеру.
Удивленный полицейский впоследствии узнал от женщины, что она нашла боеприпас в доме своего сына и пришла сдать его в рамках амнистии оружия. Полицейский не имел другого выбора, как вызвать на место происшествия сапера через оперативного сотрудника и вместе с другими коллегами и самой женщиной покинуть участок
Дальнейшая проверка саперами показала, что ракета не была активной.
Полиция неоднократно призывает граждан ни в коем случае не прикасаться к боеприпасам, взрывчатым веществам, гранатам, минам, детонаторам или подозрительным предметам и немедленно звонить по номеру 158. Наибольшая опасность возникает при их транспортировке.
"Пожалуйста, не приносите их в полицию! Сапер определит, можно ли с ними профессионально обращаться, и, если необходимо, утилизирует их в ближайшем подходящем месте или отвезет в безопасное место для дальнейшего уничтожения", – добавил представитель полиции.
В рамках амнистии оружия жители Праги с 1 января по 4 февраля этого года сдали 83 единицы оружия, более 3000 единиц боеприпасов и 20 единиц боеприпасов. Возможность сдать оружие и боеприпасы без наказания и без объяснений продлится до конца июня.
Амнистия оружия в Чехии объявлялась пять раз до этого года, последний раз – в 2021 году, когда люди сдали или зарегистрировали почти 3700 единиц оружия и 133 000 единиц боеприпасов.
