В Праге женщина принесла противотанковую ракету в полицейский участок

На этой неделе женщина принесла противотанковую ракету в своей сумке в полицейский участок в пражском районе Лготка, которую она решила сдать во время так называемой амнистии оружия. Об этом сообщает издание Ceske Noviny, пишет УНН.

Отмечается, что женщина пришла в местный полицейский участок в Лготке во вторник, 3 февраля. Она села в зале ожидания и ждала прихода полицейского, а затем достала из сумки противотанковую ракету и передала ее офицеру.

Удивленный полицейский впоследствии узнал от женщины, что она нашла боеприпас в доме своего сына и пришла сдать его в рамках амнистии оружия. Полицейский не имел другого выбора, как вызвать на место происшествия сапера через оперативного сотрудника и вместе с другими коллегами и самой женщиной покинуть участок