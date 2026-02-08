У Празі жінка принесла протитанкову ракету до поліцейського відділку

Цього тижня жінка принесла протитанкову ракету у своїй сумці до поліцейського відділку в празькому районі Лготка, яку вона вирішила здати під час так званої амністії зброї. Про це повідомляє видання Ceske Noviny, пише УНН.

Зазначається, що жінка прийшла до місцевого поліцейського відділку в Лготці у вівторок, 3 лютого. Вона сіла в залі очікування і чекала на прихід поліцейського, а потім дістала з сумки протитанкову ракету і передала її офіцеру.

Здивований поліцейський згодом дізнався від жінки, що вона знайшла боєприпас в будинку свого сина і прийшла здати його в рамках амністії зброї. Поліцейський не мав іншого вибору, як викликати на місце події сапера через оперативного співробітника і разом з іншими колегами та самою жінкою покинути відділок