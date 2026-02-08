У Празі жінка принесла протитанкову ракету до поліцейського відділку
Київ • УНН
У Празі жінка принесла протитанкову ракету до поліцейського відділку в рамках амністії зброї. Здивований поліцейський викликав саперів, які встановили, що ракета неактивна.
Цього тижня жінка принесла протитанкову ракету у своїй сумці до поліцейського відділку в празькому районі Лготка, яку вона вирішила здати під час так званої амністії зброї. Про це повідомляє видання Ceske Noviny, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що жінка прийшла до місцевого поліцейського відділку в Лготці у вівторок, 3 лютого. Вона сіла в залі очікування і чекала на прихід поліцейського, а потім дістала з сумки протитанкову ракету і передала її офіцеру.
Здивований поліцейський згодом дізнався від жінки, що вона знайшла боєприпас в будинку свого сина і прийшла здати його в рамках амністії зброї. Поліцейський не мав іншого вибору, як викликати на місце події сапера через оперативного співробітника і разом з іншими колегами та самою жінкою покинути відділок
Подальша перевірка саперами показала, що ракета не була активною.
Поліція неодноразово закликає громадян ні в якому разі не торкатися боєприпасів, вибухових речовин, гранат, мін, детонаторів або підозрілих предметів і негайно дзвонити за номером 158. Найбільша небезпека виникає під час їх транспортування.
"Будь ласка, не приносьте їх до поліції! Сапер визначить, чи можна з ними професійно поводитися, і, якщо необхідно, утилізує їх у найближчому відповідному місці або відвезе в безпечне місце для подальшого знищення", – додав речник поліції.
В рамках амністії зброї жителі Праги з 1 січня по 4 лютого цього року здали 83 одиниці зброї, понад 3000 одиниць боєприпасів і 20 одиниць боєприпасів. Можливість здати зброю і боєприпаси без покарання і без пояснень триватиме до кінця червня.
Амністія зброї в Чехії оголошувалася п'ять разів до цього року, востаннє – у 2021 році, коли люди здали або зареєстрували майже 3700 одиниць зброї та 133 000 одиниць боєприпасів.
