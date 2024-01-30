В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано

Детенизация эскпорта в Одесской области: в Нибулоне говорят, что было трудно, но теперь даже выгодно

В августе 2023 года глава Одесской областной военной администрации ввел новые правила, которые требуют от экспортеров зерна подтверждать происхождение товаров перед тем, как суда покинут Украину, для борьбы с теневым экспортом.