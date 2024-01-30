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В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано

В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 18:40  •  6013 просмотра

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В Полтаве слышали взрывы. По данным ОВА, было громко в области, попаданий не зафиксировано.

Взрыв прогремел в Полтаве, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"В Полтаве были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, громко было в области, попаданий не зафиксировано.

"Опять было громко в области. Очередная вражеская атака. По предварительной информации попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано", - отметил он.

Ранее

В Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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