У Полтаві чули вибухи: в ОВА кажуть, що влучань не зафіксовано
Київ • УНН
У Полтаві чули вибухи. За даними ОВА, було гучно в області, влучань не зафіксовано.
Вибух пролунали у Полтаві, передає УНН із посиланням на Суспільне.
"У Полтаві було чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, гучно було в області, влучань не зафіксовано.
"Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією влучань на території Полтавщини не зафіксовано", - зазначив він.
Раніше
У Полтавській області було оголошено повітряну тривогу.