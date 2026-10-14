В Польше обнаружили останки около 30 украинцев, погибших в 1944 году

Украинская поисковая экспедиция обнаружила около 30 останков людей на православном кладбище в польском селе Ласков. Речь идет об украинцах, погибших во время нападения подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских в марте 1944 года. Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти, пишет УНН.

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Поисковые работы начались 6 октября на территории православного кладбища в Ласкове. Их проводит коммунальное предприятие Львовского областного совета "Доля" по заказу УИНП. Соответствующее разрешение польская сторона предоставила 31 августа 2026 года.

В ходе исследований обнаружили как одиночные, так и групповые захоронения. Руководитель КП "Доля" Святослав Шеремета отметил, что предварительные результаты подтверждают свидетельства бывших жителей села, которым удалось спастись во время событий марта 1944 года.

Мы планируем продолжать поиск мест захоронений, а следующим этапом провести эксгумационные исследования, перезахоронить погибших и достойно почтить их память - сообщил Святослав Шеремета.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров подчеркнул важность достойного почтения памяти погибших. Он также поблагодарил польскую сторону за разрешение на проведение исследований.

Наша общая задача – обеспечить достойное почтение памяти всех погибших, независимо от их происхождения и национальности. Ведь настоящее примирение начинается с уважения к памяти каждого, признания боли другой стороны и общего стремления к взаимопониманию - сказал он.

Историческая справка

По различным историческим данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове 10 марта 1944 года погибли более 300 человек. В рамках исследований историков и экспертов из Украины и Польши установлены данные о 327 жителях Ласкова, погибших в 1944 году.

В то же время отдельные историки называют большее число жертв – около 350 человек. Окончательное количество жертв может быть установлено в результате дальнейших исторических и поисковых исследований.

На Львовщине завершили украинско-польские поисковые работы, обнаружили признаки захоронений