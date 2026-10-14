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У Польщі виявили останки близько 30 українців, загиблих у 1944 році

Київ • УНН

 • 966 перегляди

На православному кладовищі в Ласкові виявили близько 30 останків українців, убитих у березні 1944 року. Пошуки та дослідження триватимуть.

У Польщі виявили останки близько 30 українців, загиблих у 1944 році

Українська пошукова експедиція виявила близько 30 останків людей на православному кладовищі в польському селі Ласків. Йдеться про українців, які загинули під час нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті, пише УНН.

Деталі

Пошукові роботи розпочали 6 жовтня на території православного кладовища в Ласкові. Їх проводить комунальне підприємство Львівської обласної ради "Доля" на замовлення УІНП. Відповідний дозвіл польська сторона надала 31 серпня 2026 року.

Під час досліджень виявили як поодинокі, так і групові поховання. Керівник КП "Доля" Святослав Шеремета зазначив, що попередні результати підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час подій березня 1944 року.

Ми плануємо продовжувати пошук місць поховань, а наступним етапом провести ексгумаційні дослідження, перепоховати загиблих та гідно вшанувати їхню пам’ять

- повідомив Святослав Шеремета.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров наголосив на важливості гідного вшанування загиблих. Він також подякував польській стороні за дозвіл на проведення досліджень.

Наше спільне завдання – забезпечити гідне вшанування пам’яті всіх загиблих, незалежно від їхнього походження та національності. Адже справжнє примирення починається з поваги до пам’яті кожного, визнання болю іншої сторони та спільного прагнення до порозуміння

- сказав він.

Історична довідка

За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році.

Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути встановлена внаслідок подальших історичних та пошукових досліджень.

На Львівщині завершили українсько-польські пошукові роботи, виявили ознаки поховань20.06.26, 12:00 • 4905 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоСвіт
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Війна в Україні
Польща