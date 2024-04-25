В Польше допускают возможность депортации военнообязанных украинцев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что Варшава может депортировать в Украину военнообязанных, которые не обновили свои данные и не имеют продленного права на пребывание в Польше. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Литва и Польша готовы помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин из-за рубежа.

В частности, министр обороны Польши заявил, что украинские граждане имеют обязательства перед государством. По его словам, этим гражданам Украины не продлят право на пребывание в Польше и их могут депортировать.

Все возможно (...) Мы давно предполагали, что мы также можем помочь украинской стороне в том, чтобы те, кто обязан проходить военную службу, поехали в Украину - заявил Польше Владислав Косиняк-Камыш.

ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные

Кроме того, в Литве тоже заявления о готовности принять меры для возвращения украинцев боевого возраста. Министр обороны Лауринас Кашчунас исключил депортацию, но сказал, что различные варианты могут быть рассмотрены в координации с Польшей.

Возможно [ограничить] социальные выплаты, разрешения на работу, документы, есть варианты, которые я также слышал от польской стороны (...) Я считаю, что это правильный путь - заметил Кашчунас.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Тем временем Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки планирует вызвать представителей МИД для разъяснения распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом.

Зато министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приостановление предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом назвав неприемлемым то, чтобы они "сидели в ресторанах", в то время как "ребята в окопах очень устали".

Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"