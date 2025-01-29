В Покровске появится мобильное отделение "Укрпочты": как будет работать
Киев • УНН
В Покровске, где из-за обстрелов разрушены отделения Укрпочты, запускают мобильное отделение на бронированном авто. В городе, где остается 7 тысяч жителей, почти полностью разрушен центр.
В Покровске Донецкой области, где из-за обстрелов почти разрушены отделения "Укрпочты", теперь будет работать мобильное отделение на бронированном автомобиле. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.
Последнее отделение "Укрпочты" в городе недавно закрылось.
"Будет работать мобильное отделение "Укрпочты" на бронированном транспортном средстве согласно тому времени, как будет позволять обстановка по безопасности. Ну, она в Покровске самая сложная - почти весь центр города разрушен, и те отделения, где находилась "Укрпочта" и другие отделения, предоставляющие услуги нашим людям, разрушены. По согласованию с руководителем военной администрации и нашими военными, заранее будем сообщать людям, что будет работать отделение "Укрпочты", и будем предоставлять полностью все услуги", - отметил руководитель ОВА.
По словам Филашкина, самая сложная обстановка в Донецкой области - 3092 раза враг обстреливал почти всю область.
"Под плотным обстрелом у нас находятся те населенные пункты, которые приближены к линии фронта", - сказал Филашкин.
По его словам, оккупанты уничтожают все объекты критической инфраструктуры - частные и коммунальные.
Он добавил, что в Покровске до сих пор остаются около 7 тысяч человек.
Напомним
27 января российский дрон атаковал машину Укрпочты в Покровске.