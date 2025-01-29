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У Покровську з'явиться мобільне відділення "Укрпошти": як працюватиме

У Покровську з'явиться мобільне відділення "Укрпошти": як працюватиме

Київ • УНН

 • 24341 перегляди

У Покровську, де через обстріли зруйновані відділення Укрпошти, запускають мобільне відділення на броньованому авто. В місті, де залишається 7 тисяч жителів, майже повністю зруйнований центр.

У Покровську Донецької області, де через обстріли майже зруйновані відділення "Укрпошти", тепер працюватиме мобільне відділення на броньованому автомобілі.  Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН

Останнє відділення "Укрпошти" у місті нещодавно закрилося.

"Буде працювати мобільне відділення "Укрпошти" на броньованому транспортному засобі згідно з тим часом, як буде дозволяти безпекова обстановка. Ну, вона у Покровську найскладніша – майже весь центр міста зруйнований, і ті відділення, де знаходилася "Укрпошта" та інші відділення, що надають послуги нашим людям, зруйновані. За узгодженням із керівником військової адміністрації та нашими військовими, заздалегідь будемо повідомляти людей, що працюватиме відділення "Укрпошти", і будемо надавати повністю усі послуги", — зазначив керівник ОВА.

За словами Філашкіна, найскладніша обстановка на Донеччині – 3092 рази ворог обстрілював майже усю область.

"Під щільним обстрілом у нас знаходяться ті населені пункти, які наближені до лінії фронту", – сказав Філашкін.

За його словами, окупанти знищують усі об’єкти критичної інфраструктури – приватні і комунальні.

Він додав, що у Покровську досі залишаються близько 7 тисяч людей.

Нагадаємо

27 січня російський дрон атакував автівку Укрпошти у Покровську.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
ukrposhtaУкрпошта
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