У Покровську з'явиться мобільне відділення "Укрпошти": як працюватиме

У Покровську Донецької області, де через обстріли майже зруйновані відділення "Укрпошти", тепер працюватиме мобільне відділення на броньованому автомобілі. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Останнє відділення "Укрпошти" у місті нещодавно закрилося.

"Буде працювати мобільне відділення "Укрпошти" на броньованому транспортному засобі згідно з тим часом, як буде дозволяти безпекова обстановка. Ну, вона у Покровську найскладніша – майже весь центр міста зруйнований, і ті відділення, де знаходилася "Укрпошта" та інші відділення, що надають послуги нашим людям, зруйновані. За узгодженням із керівником військової адміністрації та нашими військовими, заздалегідь будемо повідомляти людей, що працюватиме відділення "Укрпошти", і будемо надавати повністю усі послуги", — зазначив керівник ОВА.

За словами Філашкіна, найскладніша обстановка на Донеччині – 3092 рази ворог обстрілював майже усю область.

"Під щільним обстрілом у нас знаходяться ті населені пункти, які наближені до лінії фронту", – сказав Філашкін.

За його словами, окупанти знищують усі об’єкти критичної інфраструктури – приватні і комунальні.

Він додав, що у Покровську досі залишаються близько 7 тисяч людей.

Нагадаємо

27 січня російський дрон атакував автівку Укрпошти у Покровську.