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Пересувне відділення Укрпошти продовжує роботу в Покровську, попри обстріли

Пересувне відділення Укрпошти продовжує роботу в Покровську, попри обстріли

Київ • УНН

 • 27369 перегляди

Російський дрон атакував автомобіль Укрпошти в прифронтовому Покровську, водії не постраждали. Пошта продовжує працювати у форматі пересувного відділення для 7 тисяч місцевих жителів.

Укрпошта продовжує працювати в прифронтовому Покровську Донецької області, незважаючи на обстріли. У місті діє пересувне відділення, щоб забезпечити жителів необхідними послугами.

Про це повідомляє Укрпошта, передає УНН.

Покровськ. Залишаємося з нашими людьми всупереч усьому. Роботу в місті продовжуємо у форматі пересувного відділення

-  йдеться у повідомленні.

27 січня російський дрон атакував поштову автівку, розповіли в Укрпошті. Водії не постраждали.

Нагадаємо

8 січня голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповідав, що відділення Укрпошти у Покровську незабаром припинить свою роботу. 

У Покровську досі залишається близько семи тисяч місцевих.  

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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