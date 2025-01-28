Пересувне відділення Укрпошти продовжує роботу в Покровську, попри обстріли

Укрпошта продовжує працювати в прифронтовому Покровську Донецької області, незважаючи на обстріли. У місті діє пересувне відділення, щоб забезпечити жителів необхідними послугами.

Про це повідомляє Укрпошта, передає УНН.

Покровськ. Залишаємося з нашими людьми всупереч усьому. Роботу в місті продовжуємо у форматі пересувного відділення - йдеться у повідомленні.

27 січня російський дрон атакував поштову автівку, розповіли в Укрпошті. Водії не постраждали.

Нагадаємо

8 січня голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповідав, що відділення Укрпошти у Покровську незабаром припинить свою роботу.

У Покровську досі залишається близько семи тисяч місцевих.