Пересувне відділення Укрпошти продовжує роботу в Покровську, попри обстріли
Київ • УНН
Російський дрон атакував автомобіль Укрпошти в прифронтовому Покровську, водії не постраждали. Пошта продовжує працювати у форматі пересувного відділення для 7 тисяч місцевих жителів.
Укрпошта продовжує працювати в прифронтовому Покровську Донецької області, незважаючи на обстріли. У місті діє пересувне відділення, щоб забезпечити жителів необхідними послугами.
Про це повідомляє Укрпошта, передає УНН.
Покровськ. Залишаємося з нашими людьми всупереч усьому. Роботу в місті продовжуємо у форматі пересувного відділення
27 січня російський дрон атакував поштову автівку, розповіли в Укрпошті. Водії не постраждали.
Нагадаємо
8 січня голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповідав, що відділення Укрпошти у Покровську незабаром припинить свою роботу.