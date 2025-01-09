"Укрпошта" закриє останнє відділення у прифронтовому Покровську

Відділення державної "Укрпошти" у Покровську Донецької області незабаром припинить свою роботу. Водночас у місті продовжують працювати кілька магазинів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.

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За словами Вадима Філашкіна, У Покровську Донецької області продовжують працювати магазини для мирних жителів. Однак, деякі, об'єкти критичної інфраструктури незабаром закриють.

У Покровську працюють кілька магазинів, кілька аптек. До 15 січня працюватие ще одне відділення "Укрпошти". Дякую їм за роботу. Але, на жаль, ворог наближається до міста. І приблизно три кілометри до міста залишилося - зазначив Філашкін.

Водночас він зауважив, що у місті немає електро- та газопостачання і відновити його неможливо.

Електро-, газопостачання в місті Покровську не існує. Ми буквально півроку тому зробили величезну кількість свердловин, але вони не працюють зараз. Ми поставили генератори, підтримуємо людей усім, чим можемо. Працюють кілька Пунктів незламності, пунктів обігріву, щоб люди могли зігрітися, зарядити свої телефони. Але, на жаль, електрику відновити зараз можливості - пояснив голова ОВА.

Він уточнив, що з Покровська було евакуйовано всіх дітей, але в місті все ще залишаються 7 200 жителів. За його словами, загалом уздовж лінії фронту в Донецькій області залишаються майже 40 тис. осіб. Органи влади, підрозділи поліції та ДСНС залишаються на місцях, щоб надавати населенню необхідну допомогу.

Нагадаємо

У Покровську посилилися обстріли, місто залишилось без світла, газу та води. З 7200 мешканців, що залишились, триває евакуація до Івано-Франківської області.