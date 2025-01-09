"Укрпочта" закроет последнее отделение в прифронтовом Покровске

Отделение государственной "Укрпочты" в Покровске Донецкой области вскоре прекратит свою работу. В то же время в городе продолжают работать несколько магазинов. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам Вадима Филашкина, в Покровске Донецкой области продолжают работать магазины для мирных жителей. Однако, некоторые, объекты критической инфраструктуры вскоре закроют.

В Покровске работают несколько магазинов, несколько аптек. До 15 января работает еще одно отделение "Укрпочты". Спасибо им за работу. Но, к сожалению, враг приближается к городу. И примерно три километра до города осталось - отметил Филашкин.

В то же время он отметил, что в городе нет электро- и газоснабжения и восстановить его невозможно.

Электро-, газоснабжения в городе Покровске не существует. Мы буквально полгода назад сделали огромное количество скважин, но они не работают сейчас. Мы поставили генераторы, поддерживаем людей всем, чем можем. Работают несколько Пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, чтобы люди могли согреться, зарядить свои телефоны. Но, к сожалению, электричество восстановить сейчас возможности - пояснил председатель ОВА.

Он уточнил, что из Покровска были эвакуированы все дети, но в городе все еще остаются 7 200 жителей. По его словам, всего вдоль линии фронта в Донецкой области остаются почти 40 тыс. человек. Органы власти, подразделения полиции и ГСЧС остаются на местах, чтобы оказывать населению необходимую помощь.

Напомним

В Покровске усилились обстрелы, город остался без света, газа и воды. Из 7200 оставшихся жителей продолжается эвакуация в Ивано-Франковскую область.