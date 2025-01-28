Российский дрон поразил машину Укрпочты в Покровске
Киев • УНН
Российский дрон атаковал автомобиль Укрпочты в прифронтовом Покровске, водители не пострадали. Почта продолжает работать в формате передвижного отделения для 7 тысяч местных жителей.
Укрпочта продолжает работать в прифронтовом Покровске Донецкой области, несмотря на обстрелы. В городе действует передвижное отделение, чтобы обеспечить жителей необходимыми услугами.
Об этом сообщает Укрпочта, передает УНН.
Покровск. Остаемся с нашими людьми вопреки всему. Работу в городе продолжаем в формате передвижного отделения
27 января российский дрон атаковал почтовый автомобиль, рассказали в Укрпочте. Водители не пострадали.
Напомним,
8 января глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказывал, что отделение Укрпочты в Покровске вскоре прекратит свою работу.